Calcio, Seconda Categoria B: la Vadese si accende subito (3-1 al Pallare), nessun gol in Murialdo - Rocchettese

Si sono conclusi pochi minuti fa i due anticipi della seconda giornata del girone B del campionato di Seconda Categoria B.

Se i gol non hanno fatto capolino nel derby valligiano tra Murialdo e Rocchettese, le reti non sono mancate invece in Pallare-Vadese, con gli azzurrogranata pronti a piazzare l'affondo decisivo già nel primo tempo.

Tra il quarto d'ora e il 35' sono arrivati infatti i gol di Marchi e Mandaliti (su rigore), eppure il Pallare ha avuto la forza di riaprire i conti con Morando, al 58'. Nel finale di gara il punto esclamativo per la squadra di Saltarelli, a firma di Manuele Macagno.