Ogni sabato pomeriggio non è quasi mai mancato un anticipo all'interno del girone A di Serie D.

Oggi toccherà a Bra e Seravezza scendere in campo, alle ore 16:00, nel catino dello stadio "Attilio Bravi".

I giallorossi piemontesi avranno quindi 24 ore in più per recuperare le energie in vista dell'importante turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, quando scenderanno in Riviera per affrontare al "Chittolina" il Savona.