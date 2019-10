Serie D: Bra-Seravezza termina a reti bianche, Bonofiglio protagonista

Termina senza reti la sfida tra Bra e la lucchese Seravezza Pozzi, anticipo della nona giornata di campionato. I giallorossi muovono la classifica al termine di un incontro complicato nel quale serve il miglior Bonofiglio, provvidenziale in almeno due o tre circostanze.

Brivido per la porta del Bra al 3'. Grassi calcia dalla lunghissima distanza, il pallone si infrange sulla traversa complice la deviazione di Bonofiglio. Sono gli ospiti a fare la partita: al 20' ci prova nuovamente Grassi, il portiere di casa è ancora attento. Seravezzi ad un passo dal vantaggio a ridosso della mezz'ora. Frugoli è devastante in contropiede, Bonofiglio ne respinge la conclusione da pochi passi, Nelli fallisce il tap-in. Segnali giallorossi al 34': Capellupo da fuori area, palla a lato di poco. Frugoli impegna il solito Bonofiglio nel finale di frazione, esaltando la reattività dell'estremo difensore di Daidola. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0 ma con la squadra lucchese decisamente più in palla.

La ripresa si apre con una ghiotta occasione per Bongiorni, a coronamento di una pregevole azione condotta con il compagno di reparto Frugoli. La sfera balla pericolosamente in area piccola senza deviazioni risolutrici. Primi cambi per Daidola: Cuoco e Tettamanti per Bosio e Ghidinelli. I giallorossi ci provano con Tos, su sviluppi di calcio piazzato, Mazzini blocca il colpo di testa del difensore. La fortuna non sorride al Bra: Tettamanti, da poco entrato, si fa male. In campo Marchisone. La formazione di casa prova ad uscire dal guscio: Capellupo da fuori, Giordani si immola e respinge. Subito dopo è Rossi a salvare sulla linea, opponendosi al tiro di Frugoli.

I ritmi si abbassano con il passare dei minuti e, dopo quattro di recupero, l'arbitro decreta la fine delle ostilità: 0-0 all'Attilio Bravi.

Bra (3-5-2): Bonofiglio, Olivero, Tos, Rossi; Sarr, Bosio (52' Cuoco), Capellupo, Ghidinelli (52' Tettamanti, 76' Marchisone), Ciccone (64' Cucchi); Casolla, Armato.

Seravezza Pozzi (3-4-2-1): Mazzini, Giordani, Maccabruni, Moussafi; Bedini, Bortoletti, Nelli (57' Podestà), Granaiola; Grassi, Bongiorni (77' Marinai); Frugoli (89' Lucaccini).

Ammoniti: Bedini, Ciccone, Maccabruni, Olivero