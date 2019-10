Rugby: esordio e derby, primo week end ad alta tensione per il Savona

Dopo la falsa partenza della scorsa settimana dovuta al maltempo il campionato C 1 di Rugby torna in campo e per il Savona si profila il classico test match con l’Union Riviera Imperia, campo Pino Valle ore 14,30.





Domenica scorsa le partite in regione sono state sospese e quindi si è disputato solo l’incontro di Pavia, dove il Fedegari ha strapazzato il Pro Recco con un tondo 52 a 0. Riposo forzato quindi per Amatori Genova e Savona Rugby che si sono unite ad Union Imperia.





L’Union Riviera è la squadra che contende a Savona il primato a ponente; in passato la sfida ha assunto connotati e da test match con punte di gioco ed agonismo elevatissimi. Due anni fa la squadra ha subito una pesante ristrutturazione, dopo il rientro a Monaco di Sylvain Masson seguito oltralpe da un buon numero di giocatori.

L’Union ha fatto quadrato attorno al nucleo della C1 rimasto ed ha coraggiosamente integrato i ranghi con atleti del settore giovanile; un anno di inferno, il secondo di purgatorio e oggi, finalmente, può schierare in campo una formazione competitiva.





Il Rugby Savona comprensibilmente ha mal digerito il rinvio di domenica scorsa, appuntamento a cui si era preparato molto meticolosamente; guardando il bicchiere mezzo pieno i biancorossi hanno avuto una settimana in più per affinare la preparazione e gli schemi, lavoro svolto con concentrazione sotto la guida di Andrea Costantino. L’ esordio ad Imperia finalmente darà misura alla preparazione della squadra che, sulla carta, dovrebbe avere una compattezza ed esperienza superiore agli avversari.





Le previsioni meteo danno bel tempo, le due squadre sono pronte a scendere in campo con le rispettive formazioni tipo. Le condizioni sono quindi ideali per una partita che potenzialmente ci riporta alle Sfide, con la maiuscola, vissute in passato. Con un incontro potenzialmente equilibrato Il pronostico è finalmente aperto, con entrambe le squadre in grado di ottenere la vittoria; il grande lavoro svolto a Savona dovrebbe concedere ai biancorossi un certo vantaggio che diventerà decisivo se verrà correlato da una gara disciplinata, tale da non concedere occasioni per il piede preciso di Calzia, grande realizzatore di piazzati per l’Union Riviera.





Michele Messina













SERIE C1 Poule B, seconda giornata (ore 14.30)





Amatori Genova – Fedegari Cus Pavia ( Arb. Mauro Bettinelli di Cremona).





Union Riviera Imperia – Rugby Savona ( Arb. Alessandro Torazza di Genova).





Turno di riposo Pro Recco Rugby