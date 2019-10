A Verzi la seconda edizione gratuita del "Test Essegi Sport"

Questa mattina presso le ex scuole di Verzi, frazione di Loano, si è svolta la seconda edizione gratuita del "Test Essegi Sport" aspettando il 4Chiese Trail.

Questo evento patrocinato dall'amministrazione loanese e dal comitato provinciale CSEN è nato dalla collaborazione tra l'associazione sportiva Krav Maga Parabellum (settore corsa in montagna) e il negozio di articoli sportivi Essegi Sport.

L'evento è stato incentrato sulla prova gratuita dei percorsi della 3° edizione del 4ChieseTrail che si disputerà il prossimo 17 Novembre. Alla partenza delle ore 08:30 si sono presentati circa sessanta Trail runners provenienti da varie zone della nostra provincia ma non solo. I partecipanti accompagnati dagli istruttori del Team KMP hanno potuto cimentarsi sulle due distanze previste dalla gara (13 e 20km).

"Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla risposta avuta da questo appuntamento, per noi la promozione del territorio è fondamentale. Ringraziamo tutti i partecipanti a questo evento e le collaborazioni che negli anni abbiamo stretto per far crescere la voglia di scoprire cosa c'è di bello alle nostre spalle" concludono i ragazzi del Team KMP.