Calcio, Alassio FC. Cattardico stizzito dalle dichiarazioni nerazzurre: "Mi aspetto maggior rispetto nei nostri confronti"

Capita raramente di sentire Cristian Cattardico indispettito, ma l'allenatore giallonero non ha nascosto il proprio fastidio per le dichiarazioni di mister Lupo, a seguito della vittoria dell'Imperia sul campo dell'Alassio:

"Credo che ci voglia rispetto nel descrivere determinate situazioni. L'Imperia non è stata certo maggiormente penalizzata rispetto all'Alassio Fc: è stata una partita mal arbitrata, dopo oltre all'espulsione di Capra ci sono state anche quelle di Taku e Farinazzo. Parliamo di decisioni spropositate a partite da quella su Stiven, da cui credo sia nata, a sorta di compensazione, il rosso per Capra. Edo non è un ragazzo capace di certi interventi, come i nostri del resto. Mi piacerebbe vedere direzioni di gara di maggior caratura, ma da sportivo non nascondo il rammarico per questo tipo di dichiarazioni.

La nostra partita? Direi molto bene. Nei primi venti minuti abbiamo subito il loro possesso palla, pur non rischiando in maniera eccessiva. Sullo 0-2 abbiamo avuto la forza di recuperare, dando a quel punto la sensazione di poter fare nostra la partita. Peccato per il miracolo del loro portiere e per il gol subito su calcio d'angolo, senza dimenticare il tocco dell'arbitro sulla quarta rete di Sassari. Abbiamo comunque fatto bene contro una corazzata e da qui ripartiamo, dando seguito alle prestazioni offerte nell'ultimo mese di campionato".