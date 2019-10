Calcio. Eccellenza, colpo grosso Rivasamba: l'Albenga cade al "Riva"

ALBENGA - RIVASAMBA 1-2 - 38' Severi; 10'st Metalla; 43'st Lessona

45'st + 5 Finisce qui: il Rivasamba passa ad Albenga, finisce 2-1 in favore del team di Del Nero.

45'st Saranno 5 i minuti di recupero.

44'st Barbieri lascia il campo a Bottero: cambio nel Rivasamba.

43'st LESSONA, 2-1 RIVASAMBA: tocco preciso sull'uscita disperata di Bambino, che non può nulla. Ospiti avanti a due minuti dal 90esimo.

40'st Traversone di Zola, Raffo coraggioso si getta sui piedi di Marquez e fa suo il pallone.

38'st Rivasamba che sfiora il gol: Bambino si supera e nega a Scarpino la gioia della rete.

37'st Si ferma Figone, toccato duro da un avversario: al suo posto ecco Dorno.

33'st Ammonito Costantini, numero 10 dell'Albenga.

28'st Barisone ha sui piedi un buon pallone per siglare il 2-1, ma spara alto sopra la traversa. Continua a pigiare sull'acceleratore la squadra di Solari.

25'st Doppio cambio per il Rivasamba: fuori Costa dentro Lessona e fuori anche Severi sostituito da Sanna.

23'st Miracolo di Raffo sulla girata di Di Pietro da centro area, dal corner successivo Molinari di testa anticipa il portiere del Rivasamba e colpisce la traversa. Albenga che spinge a caccia del raddoppio.

19'st Barbieri prova a spaventare l'Albenga, il suo tiro è deviato in corner da un difensore di casa.

14'st Marquez al tiro, pallone fuori ma non di molto.

12'st Ancora uno scatenato Metalla vicino al gol, Raffo respinge e la difesa ospite allontana definitivamente.

10'st IL PAREGGIO DELL'ALBENGA: acrobazia di Metalla che riequilibra la contesa, grandissimo gol del numero 19 di casa.

7'st Figone impegna Raffo con una conclusione da fuori, il portiere ospite risponde presente. Poco dopo espulso Prato (vice di Solari) per qualche parola di troppo al direttore di gara.

3'st Punizione di Costa, Bambino deve distendersi per allontanare.

1'st Riprende il gioco al "Riva", ben tre cambi per mister Solari: dentro Metalla, Di Pietro e Zola al posto di Di Salvatore, Barchi e Grandoni.

45' Si chiude senza recupero il primo tempo: ad Albenga, Rivasamba avanti 1-0 sui padroni di casa grazie al gol di Severi al 38'.

40' Rivasamba che sfiora il bis, momento complicato per gli uomini di Solari.

38' RIVASAMBA IN VANTAGGIO: Severi trafigge Bambino, ospiti avanti al "Riva".

35' Costantini su punizione da circa 20 metri: pallone sul fondo.

31' Azione tambureggiante degli ospiti, Severi da buona posizione conclude malamente.

28' Ammonito Barchi, secondo il direttore di gara il numero 2 ingauno ha fermato con le cattive una ripartenza avversaria.

26' La squadra di casa prova a reagire in contropiede: Anselmo cerca Marquez, l'attaccante argentino è anticipato all'altezza del dischetto del rigore.

23' Che rischio per l'Albenga: Bambino controlla male un pallone fuori dalla propria area e il Rivasamba per non poco ne approfitta, decisiva la chiusura di testa da parte di Molinari sostituitosi nell'occasione al portiere.

20' Risultato che non si sblocca, portieri fin qui praticamente inoperosi: l'Albenga prova a creare qualche grattacapo agli avversari, a tentare la via del gol è Anselmo ma il suo diagonale si spegne sul fondo.

10' Sanguineti al tiro sugli sviluppi di un'azione d'angolo: pallone alto sopra la porta difesa da Bambino.

8' Rivasamba tutt'altro che timido in questo avvio di gara: la squadra di Del Nero sta mostrando buona personalità sin dalle battute iniziali.

1' È iniziata la sfida del "Riva": padroni di casa in completo bianco con la classica banda nera, ospiti in tenuta totalmente nera.

Buon pomeriggio dallo stadio "Annibale Riva" di Albenga dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra i padroni di casa di mister Matteo Solari e il Rivasamba guidato da Davide Del Nero.