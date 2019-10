Calcio, Eccellenza. Tris del Busalla, Finale a bocca asciutta: nel nuovo "Comunale" finisce 3-0

BUSALLA – FINALE 3-0 (29', 77' Minutoli, 47' Compagnone)

49' maldestra conclusione di Oliva, palla sul fondo. E finisce così con il tris della formazione di casa la gara.

48' ultimo tentativo del Finale di insistere nella metà campo busallese che termina con un tiro dalla distanza di Odasso rimpallato dalla retroguardia di casa.

44' ultima sostituzione per il Busalla: esce Cannone, dentro Traverso. Prova poi a girarsi nell'area finalese Nelli resistendo alla carica di De Benedetti, ma non riesce poi a concludere al meglio.

42' conclusione da posizione defilata di Repetto, palla a lato.

40' non demorde il Finale alla ricerca del gol della bandiera, ma l'inerzia del match purtroppo per i giallorossoblu non cambia.

37' quarto cambio per la formazione di casa: fuori Cotellessa, dentro Oliva.

32' TRIS DEL BUSALLA! Doppietta personale per Minutoli, altro taglio micidiale verso l'interno dell'area e conclusione di prima intenzione sul cross rasoterra dalla destra.

29' tocco all'indietro di Faedo dal limite dell'area, conclusione di Odasso tra le braccia di Carlucci.

27' si invola verso la porta avversaria Rocca che però si allunga la sfera che a quel punto diventa irraggiungibile. Rilancio lungo di Carlucci, palla in area poi a Moretti ammonito per simulazione.

26' cambia ancora Cannistrà. In campo Nelli, fuori Rossi.

23' ultimo cambio per il Finale con Vittori che lascia spazio a G. Cavallone. Doppia sostituzione anche per il Busalla con Boggiano e Piccardo fuori al posto di Repetto e Tecchiati.

20' troppa sufficienza per Moretti dal limite dell'area, il suo tocco non è né un assist né un tiro e rende così agevole la parata Porta.

18' insiste ancora il Finale con una serpentina di Faedo che lascia poi partire un cross basso sul quale gli attaccanti finalesi fanno un po' di confusione non riuscendo così a concludere a pochissimi passi dalla linea.

17' è una via di mezzo tra il tiro ed il cross il pallone calciato dalla destra a rientrare da Buonocore, Carlucci ci mette le mani e devia in angolo.

16' quarta sostituzione per gli ospiti: in campo Molina al posto di Conti.

13' ancora impreciso il Finale e pericoloso il centravanti del Busalla Rossi, conclusione deviata sul fondo da un difensore del Finale.

12' pennellata al bacio di Moretti per la testa di Rossi, tiro troppo debole e centrale per la parata facile di Porta.

10' conclusione veloce di Rossi, non si fa sorprendere Porta che blocca a terra la sfera.

9' cambio di gioco di De Benedetti per lo scatto di Balbiano sulla sinistra, cross rasoterra deviato in angolo da Piccardo prima che sul secondo palo possa intervenire Rocca.

7' suona ancora la carica Rocca, tentativo decisamente migliore del precedente ma palla che sfila vicino al palo alla destra di Carlucci.

6' Rocca scatta sul filo del fuorigioco illudendo la marcatura di Iraci, ma la sua conclusione è decisamente da dimenticare.

4' primo corner della ripresa per gli ospiti, palla di ritorno verso Buonocore che si accentra ma viene fermato in maniera rude da un difensore. Nonostante le proteste finalesi irremovibile il direttore di gara nel lasciar proseguire.

1' rivoluziona il Finale mister Buttu: rimangono nello spogliatoio Maiano, Galli e Finocchio. Al loro posto Balbiano, Rocca e Pollero.

SECONDO TEMPO

47' si chiude così la prima frazione di gioco, Busalla al riposo col doppio vantaggio.

47' RADDOPPIO DEL BUSALLA! Traiettoria magistrale per Compagnone dal limite dell'area, Porta immobile e palla sotto il sette.

44' azione con doppio ribaltamento di fronte, ma né Vittori né Compagnone riescono a trovare lo spunto giusto per la rifinitura.

42' gioco pericoloso di Rossi che alza troppo la gamba, ammonito.

41' pareggia il conto degli ammoniti Finocchio per simulazione.

38' scatenato Minutoli sulla propria corsia, stavolta lo atterra Buonocore che viene ammonito.

33' ancora pericoloso il Busalla con Rossi che serve un'ottima sponda per Boggiano. La punta ex vado però si trovava in posizione di fuorigioco

29' VANTAGGIO DEL BUSALLA! Cross dalla sinistra di Boggiano, decisivo il taglio verso l'interno dell'area di Minutoli che anticipa con la punta del piede Porta ed insacca.

24' scatta sul filo del fuorigioco Rossi, bravo Porta in uscita bassa a bloccare la sfera.

23' la punizione susseguente al fallo di Cotellessa è affidata a Vittori che prova a sorprendere Carlucci con il tiro sotto la barriera. Attento l'estremo difensore casalingo.

21' Cotellessa atterra al limite dell'area Odasso ed è il secondo ammonito nelle fila del Busalla.

17' primo corner del match per gli ospiti affidato a Faedo, traiettoria verso la porta respinta da Carlucci coi pugni.

15' qualche problema per De Benedetti, momentaneamente a bordo campo per le cure dei sanitari.

12' azione insistita degli ospiti, carambola che favorisce Vittori ma la sua conclusione di prima intenzione è fuori misura.

9' fallo di Iraci che atterra Galli, ammonito l'ex Alassio FC.

4' fallo ingenuo di Conti che regala la punizione ai padroni di casa da posizione defilata sulla sinistra del fronte di attacco casalingo. Alla battuta Compagnone che cerca Moretti sul secondo palo e ma la palla è troppo lunga.

2' subito pericoloso il Busalla con il colpo di testa di Minutoli che impegna Porta. Risponde sul ribaltamento di fronte il Finale ma Buonocore non riesce a scoccare la conclusione di prima intenzione.

1' si comincia coi padroni di casa in tenuta blu ed il Finale in completo giallorosso con calzettoni blu.

PRIMO TEMPO

Torna a casa il Busalla dopo oltre un anno di assenza dal “Comunale”, vuole invece tornare alla vittoria il Finale dopo la pausa forzata di domenica scorsa causa allerta meteorologica.

Uno sguardo alle formazioni: in cabina di regia per la formazione genovese di casa l'ex Albissola Federico Moretti, da parte finalese c'è il ritorno da titolare tra i pali per Carlo Porta.





BUSALLA (4-3-3): Carlucci; Cannone, Monti, Iraci, Piccardo; Cotellessa, Moretti, Compagnone; Minutoli, Rossi, Boggiano.

A disposizione: Bertone, Guzzi, Traverso, Molini, Nelli, Oliva, Piemontese, Repetto, Tecchiati.

Allenatore: G. Cannistrà

FINALE (3-5-2): Porta; P. Cavallone, Maiano, De Benedeetti; Conti, Galli, Odasso, Buonocore, Finocchio; Vittori, Faedo.

A disposizione: Vernice, Balbiano, Freccero, Salatta, Pollero, Molina, Intili, Rocca, G. Cavallone.

Allenatore: P. Buttu