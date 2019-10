Calcio. Savona sempre più giù dopo il ko contro il Real Forte Querceta. De Paola: "Segnato l'1-1 abbiamo smesso di giocare, chi entra dalla panchina deve dare molto di più" (VIDEO)

I soliti problemi si ripresentano anche nella trasferta di Ponsacco contro il Real Forte Querceta, con il Savona che incassa il secondo ko consecutivo nel giorno del debutto sulla panchina biancoblù di Luciano De Paola.

Pronti via e i toscani passano in vantaggio con Falchini, bravo a finalizzare una grande giocata in verticale di Di Paola. Il 4-3-3 disegnato dal nuovo tecnico savonese non sembra dare i frutti sperati, con Tripoli, Vita e Giovannini che faticano a rendersi pericolosi nell'area avversaria. In mezzo al campo i ritmi sono quelli di un'amichevole di fine luglio: Disabato e Lo Nigro non riescono a incidere, mentre Lazzaretti prima e Albani poi cercano di dare più vivacità alla manovra della squadra.

Nella ripresa gli striscioni alzano il proprio baricentro, trovando la rete dell'1-1 con una grande giocata di Giovannini, bravo a spedire la sfera sul palo più lontano alla sinistra di De Carlo. Ma a questo punto il Savona sparisce dal campo. Buratto, entrato a metà ripresa e sostituito pochi minuti più tardi da David, scatena le peggiori imprecazioni di mister De Paola che, all'83°, deve incassare anche la rete di Doveri, con Angelotti lasciato completamente libero a sinistra di crossare la palla nel cuore dell'area biancoblù.

Le parole del tecnico savonese subito dopo il fischio finale:

Per il Savona, che scivola ancora più giù in zona playout con soli otto punti raccolti in altrettante partite, diventa già decisiva la partita di mercoledì contro il Bra.