Calcio, Seconda Categoria. La webcronaca diretta di Priamar - Mallare

PRIAMAR 1 (48' BIANCO) - MALLARE 1 (58' VALLONE)

20' Ammonito Shqau per un fallo a metà campo

17' Esposito mette un bel pallone in mezzo. Pistone salta più in alto di tutti e di testa mette di poco a lato

14' Shqau rileva Spriano nel Mallare

13' PAREGGIO MALLARE. Calcagno intuisce ma il tiro di Vallone è ben angolato.

11' Vallone mette dentro per Gennarelli. L'attaccante controlla e cade in area in mezzo a un groviglio di gambe. Per l'arbitro è rigore!

7' Slalom di Siri in area. Il tiro però finisce a lato

4' Vallone prova subito a pareggiare i conti, ma il tiro finisce a lato

3' VANTAGGIO PRIAMAR! Parodi - Arrighi - Bianco. Magistrale combinazione di prima dei tre acquisti del mercato. Bianco calcia una prima volta, ma trova Astengo in uscita. Sulla ribattuta, l'ex Letimbro non lascia scampo al portiere dei lupi.

1' Si parte. Nella Priamar fuori Costa e dentro Jurato, che va a posizionarsi davanti alla difesa.

Secondo tempo

46' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi

44' Bel tiro di Brahi dalla distanza che si spegne a lato

42' Costa viene lanciato in area, Astengo mette in calcio d'angolo

38' Bianco a terra nell'area di rigore del Mallare, il direttore di gara lascia correre

35' fase di stanca del primo tempo, nessun affondo da entrambe le parti negli ultimi minuti di gioco

27' prima mezz'ora particolarmente nervosa, ammonito anche Siri del Mallare

23' risposta da fuori di Vallone, palla a lato

21' destro di Briano, parata facile di Calcagno

20' cartellino giallo anche per Saturni

12' Arrighi primo ammonito, fallo su Esposito

10' Cerato lancia Costa, Ciappellano chiude, il primo angolo della partita è per la Priamar

7'protesta Vallone per una caduta in area, l'arbitro lascia correre

6' grande occasione per la Priamar: Bianco rientra sul destro e tira, para Astengo

2' punizione dalla trequarti di Esposito, palla fuori

1' si parte!

Primo tempo

Che partita al "Levratto" di Zinola! Di fronte, due squadre che hanno fatto molto sul mercato e che tra le loro fila possono contare su numerosi giocatori di categoria superiore. Se gli elogi e le ambizioni si trasformeranno in punti concreti lo dirà il campo. Quel che è certo, è che iniziare vincendo oggi rappresenterebbe un volano per l'entusiasmo, mentre una sconfitta imporrebbe di giocare con l'urgenza dei punti già dalla gara successiva. Il campionato è corto e non aspetta. E la Vadese tra Coppa e anticipo di campionato sembra non essere intenzionata a lasciare troppo per strada.

Priamar Liguria: 1 Calcagno, 2 Cyrbja, 3 Casalinuovo, 4 Andriello, 5 Cesari, 6 Saturni, 7 Parodi, 8 Bianco, 9 Costa, 10 Cerato, 11 Arrighi.

A disposizione: 12 Quaranta, 13 Mij, 14 Hasani, 15 Fanello, 16 Jurato, 17 Coratella, 18 Samuel, 19 Spadoni.

Allenatore: Bresci

Mallare: 1 Astengo, 2 Briano, 3 Stefan, 4 Spriano, 5 Ciappellano, 6 Pistone, 7 Vallone, 8 Siri, 9 Gennarelli, 10 Esposito, 11 Brahi.

A disposizione: 12 Germano, 13 Gennarelli A., 14 Pansera, 15 Shqau, 16 Buonocore, 17 Avellino, 18 Vassalli, 19 Galatolo.

Allenatore: Ghione

Arbitro: Cinzia Oliva di Savona