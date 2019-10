Calcio. Serie D, il Savona non riesce a svoltare: Falchini e Doveri castigano gli striscioni, il Querceta si impone 2-1

R. F. QUERCETA - SAVONA 2-1 (8' Falchini, 69' Giovannini, 82' Doveri)

FINISCE QUI LA SFIDA: il Real Forte Querceta batte 2-1 il Savona grazie ai gol di Falchini e Doveri, non basta agli striscioni il momentaneo pareggio di Giovannini. Striscioni al secondo ko consecutivo, debutto con una sconfitta per mister De Paola

94' gioco spezzettato con il Savona che non riesce più a organizzare una trama pericolosa

90' cinque minuti di recupero

83' nel Savona entra D'Ambrosio per Lo Nigro, 4-2-3-1 in questo finale di partita

82' IL NUOVO VANTAGGIO DEL QUERCETA, traversone di Angelotti sul secondo palo, Doveri si coordina e da pochi passi trafigge Vettorel. 2-1 per i toscani

76' De Paola richiama subito Buratto in panchina, al suo posto David

75' clamoroso palo di Biagini dopo un'azione prolungata da parte del Querceta, da rivedere l'atteggiamento in marcatura di alcuni giocatori del Savona, che stanno scatenando le ire di mister De Paola

69' GIOVANNINI! IL PAREGGIO DEL SAVONA: gran palla di Vita per il giovane fantasista biancoblù, che salta un paio di avversari prima di concludere con il destro a giro sul palo più lontano. 1-1 a Ponsacco

65' De Paola posiziona Tripoli al centro dell'attacco, con Vita a destra e Giovannini a sinistra

63' primi due cambi anche tra le file toscane, dentro Fazzini e Maffini al posto di Maccabruni e Lazzarini

61' si rivede dopo quasi un'ora il Querceta in zona d'attacco, diagonale in corsa di Lazzarini alto sopra la traversa della porta di Vettorel

60' De Paola manda in campo Buratto al posto di Disabato

57' annullato a Vita il gol dell'1-1, posizione di fuorigioco sul perfetto assist di Giovannini

56' primo tiro nello specchio della porta toscana ad opera di Albani, pallone bloccato a terra da De Carlo

55' giallo per Doveri, entrata in ritardo su Fricano.

50' primo cambio per De Paola, dentro Albani al posto di Lazzaretti

48' grande spunto in velocità di Vita, ma manca sempre la stoccata vincente in area avversaria

46' riparte la gara! Nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

SQUADRE AL RIPOSO DOPO UN MINUTO DI RECUPERO. Il Real Forte Querceta conduce per 1-0 sul Savona, decide al momento il gol di Falchini dopo otto minuti

45'+1' si coordina Vita su sponda aerea di Giovannini, conclusione in semi rovesciata che termina abbondantemente a lato della porta toscana.

45' ammonito Lazzarini, spinto Disabato lanciato verso l'area nerazzurra

43' ultimi centoventi secondi prima del riposo, Querceta sempre avanti 1-0

36' Lo Nigro cerca la giocata in profondità per Disabato invece che calciare dai venti metri, si infuria mister De Paola

32' Giovannini a sinistra e Tripoli a destra, De Paola scambia gli esterni offensivi a supporto di Vita

30' manovra troppo lenta e prevedibile da parte del Savona, che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di De Carlo. Querceta in campo con un 3-5-2 basato su difesa e veloci ripartenze in verticale ad innescare Falchini e Di Paola

24' Di Paola sguscia in mezzo a Castellana e Tissone, conclusione diagonale respinta con la mano destra da Vettorel. Piuttosto tentennanti i centrali savonesi in questa prima parte di gara. Ammonito intanto Tripoli, gestione dei cartellini alquanto discutibile da parte del signor Daghetta di Lecco

20' primo spunto di Giovannini sulla destra, conclusione da posizione angolatissima che termina sull'esterno della rete

16' tentativo al volo di Lazzaretti dal limite dell'area, pallone un metro a lato della porta difesa da De Carlo

14' giallo anche per Dinane, secondo ammonito tra le file del Savona

13' ci prova Disabato, pallone deviato in angolo dalla barriera

12' Savona che appare ancora scosso dopo la rete di Falchini, gli striscioni conquistano ora un calcio di punizione dai ventidue metri

8' IL VANTAGGIO DEL QUERCETA: grande scambio in velocità tra Di Paola e Falchini, che si presenta davanti a Vettorel calciando dritto sotto la traversa. Toscani avanti 1-0 alla prima occasione creata

6' ammonito Lazzaretti, primo giallo della gara

3' avvio intraprendente da parte degli striscioni, subito scatenato mister De Paola all'interno della propria area tecnica

1' inizia la sfida! Querceta in maglia arancione e calzoncini bianchi, divisa biancoblù per il Savona. Circa 150 spettatori qui a Ponsacco

PRIMO TEMPO

Dal stadio "Comunale" di Ponsacco, buona domenica a tutti i lettori di Svsport.it. Alle 14.30 prenderà il via Real Forte Querceta-Savona, gara valevole per la 9^ giornata del girone A di Serie D.

Formazioni:

R. F. QUERCETA (3-5-2): De Carlo; Tognarelli, Guidi, Bertoni; Maccabruni, Lazzarini, Biagini, Doveri, Angelotti; Falchini, Di Paola. A disposizione : Agozzino, Maffini, Giovanelli, Amico, Fantini, Belluomini, Carlucci, Molinaro, Fazzini. Allenatore : Florio (Amoroso squalificato)