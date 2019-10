Calcio. Vado-Verbania, al "Chittolina" sfida per risalire la classifica: rossoblù a caccia di un successo che manca dal derby col Savona

Due neopromosse che stanno ancora faticando ad ingranare le giuste marce, pur dimostrando, a livello di prestazioni e carattere, di poter competere in una categoria difficile come la Serie D.

La nona giornata di campionato mette di fronte Vado e Verbania, rispettivamente terzultima e penultima forza del girone A: i rossoblù, dopo i quattro punti ottenuti contro Savona e Ligorna, hanno raccolto un pugno di mosche dalle sfide con Fossano e Prato, pur producendo un'importante mole di gioco non finalizzata a dovere dai vari D'Antoni, Piacentini, Piu e Alessi. Stessi problemi in fase realizzativa anche per il Verbania, che "vanta" il peggior attacco di tutto il girone, con sole tre reti all'attivo.

Una sfida, dunque, in cui i punti in palio avranno un peso specifico molto significativo: mister Tarabotto, conscio di dover iniziare a ottenere risultati e non solo complimenti, ripartirà probabilmente dal 4-2-3-1, con il rientrante Scannapieco che dovrebbe però accomodarsi in panchina. Possibile chance per Alessi o Piacentini dal primo minuto, con Fossati e Marmiroli a giostrare all'altezza della mediana.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore su Svsport.it