Ancora un fine settimana da capolista per il Varazze, reduce dall'importante successo sul Ceriale: mister Calcagno non si lascia sedurre dalle sirene dalla vetta, ma incamera i tre punti in attesa di possibili tempi più cupi.

I nerazzurri, infatti, hanno subitp un vistoso calo nella ripresa, stringendo però i denti e portando a casa il risultato: