"Colpaccio" per Toirano Futsal: arriva il "portierone" Andrea Mantoan

La società di calcio a 5 Toirano Futsal annuncia una importante firma che va ad impreziosire la squadra: arriva infatti Andrea Mantoan.

Classe 2002, questo portiere dalle eccellenti capacità tecniche, proviene dal Finale Ligure, con il quale ha giocato la scorsa stagione.

La foto fornita da Toirano Futsal simboleggia un importante passaggio del testimone dal punto di vista generazionale: Mantoan ha infatti posato con Stefano Scirocco, storico e fortissimo portiene del sodalizio toiranese.

Il primo impegno in campionato per Toirano Futsal sarà in casa, nei moderni impianti sportivi intitolati proprio alla memoria dell'indimenticato "Patron" Rosario Greco, il 1° novembre contro l'Imperia.