Calcio, Academy Albisola. Sedici anni e l'orgoglio dei propri colori, esordio in Prima Squadra per Giacomo Brazzino: "Ho sognato questo momento indipendentemente dalla categoria"

Prima uscita vincente per l'Academy Albisola, dopo la ripartenza del club ceramista dalla Seconda Categoria: la squadra di Gasparlin ha iniziato il proprio percorso con un successo fuori casa per tre reti a due sull'ottimo Borgio Verezzi.

Il tecnico ha voluto fin da subito dare un'impronta estremamente "verde" alla squadra, lanciando in campo dal primo minuto il sedicenne Giacomo Brazzino, cresciuto nel vivaio dell'Albissola assieme al suo compagno Francesco Crifo’, in attesa dell'esordio.

"Ho sempre giocato nell’Albissola da quando avevo 5 anni - spiega Giacomo - il mio obbiettivo era quello di esordire in prima squadra con i colori biancocelesti, indipendentemente dalla categoria in cui milita la squadra. La stagione è iniziata davvero al meglio anche fuori dal campo, un grazie va infatti a mister Gasparlin e a tutti quei compagni che ogni giorno, in allenamento, mi insegnano una cosa nuova. Ora attendo l'esordio anche di Francesco, ma soprattutto non vediamo l'ora di rivedere l'Albissola nella categoria che gli compete".