Calcio, Ceriale. Biolzi mantiene la fiducia della società. Il ds Degola: "Ho sentito tante chiacchiere da bar nell'ultimo periodo"

Non ha trovato seguito per il Cerilae, almeno sotto il profilo dei risultati, la vittoria nel recupero contro il Camporosso.

Ieri contro il Varazze è arrivata infatti una nuova sconfitta che, graduatoria alla mano, non ha permesso ai biancoblu di riportarsi a ridosso delle zone più consone della classifica.

La società ha però voluto sottolineare la grande fiducia nei confronti del tecnico Andrea Biolzi, respingendo alcuni rumors circolati negli ultimi giorni: "Ho sentito tante chiacchiere da bar in merito alla posizione del nostro allenatore e di alcuni giocatori - ha commentato il ds Degola - ma sotto questo punto di vista il Ceriale mantiene la massima fiducia nei confronti dei propri tesserati. Ieri tanti episodi non ci sono girati a favore, soprattutto per quanto concerne i due gol subiti, ma con il lavoro e con l'unione di intenti possiamo superare questo momento. Le condizioni di Maxena? Fortunatamente sembrano escluse fratture, ma dovrà portare il gesso almeno per una quindicina di giorni. Il suo recupero completo dovrebbe completarsi in un periodo compreso tra i 45 e i 60 giorni".