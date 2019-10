Calcio, Savona: la proprietà compia un passo avanti per non disperdere l'entusiasmo estivo

Due vittorie, due pareggi, quattro sconfitte e una quindicesima posizione che, in attesa del recupero con il Bra, desta più di un rimpianto per l'inizio del campionato del Savona.

Gli Striscioni sono reduci da un'estate più che turbolenta, con il passaggio societario e l'arrivo della cordata capitanata da Roberto Patrassi, nelle intenzioni pronta a risollevare le sorti biancoblu.

Un processo di ristrutturazione tecnica non agevole (e il primo ad accorgersene è stato Sandro Siciliano, il cui testimone è stato raccolto da Luciano De Paola), in parte anche sottovalutato a causa del grande entusiasmo che ha coinvolto l'intera piazza fin dalla conferenza stampa al Mare Hotel, quando il presidente Patrassi, affiancato dagli avvocati Sergi e Bignami Suardi, è entrato a gamba testa nelle dinamiche calcistiche della Città della Torretta.

Da quel giorno a livello comunicativo la nuova società biancoblu non ha più sbagliato un colpo, partendo dallo scintillante ritiro di Champoluc fino ad arrivare a lodevoli iniziative a favore del fair play, attirando lodi e apprezzamenti sotto molteplici punti di vista. Un clima idilliaco a cui i sostenitori e la città non erano più abituati, ma che però al contempo ha soffocato, quasi per spirito di autoprotezione, la madre di tutte le domande: chi è, o chi sono, i proprietari del Savona?

Una questione a cui i diretti interessati potranno anche legittimamente non rispondere in un prossimo futuro, ma in un momento delicato come questo un gesto di presenza tangibile rassicurerebbe non poco i tifosi che, soprattutto sui social network, stanno palesando le proprie insicurezze.

In tutti questi mesi la fatidica domanda è stata dribblata con sagacia dall'ars dicendi dei vertici societari, prima invocando una sorta di protezione nei confronti della proprietà nel corso della trattativa con l'ex presidente Cavaliere (come dichiarato proprio al Mare Hotel), rinviando poi successivamente "il grande passo" a stagione in corso.