Calcio, Prima Categoria. Primo successo in campionato per il Quiliano&Valleggia, Jacopo Paggi: "Segnare il primo goal e contribuire al successo della squadra è un'emozione unica"

Successo sul filo del rasoio, ecco come si può sintetizzare la domenica appena trascorsa in casa Quiliano&Valleggia. Gli uomini di mister Ferraro hanno infatti battuto il Borghetto con un goal in zona Cesarini. L’autore della marcatura è Jacopo Paggi, alla prima gioia in carriera:

“Poter contribuire con un goal alla vittoria della squadra è un’emozione fantastica e contando che è la prima rete con i grandi in carriera l’emozione si raddoppia. Domenica è stata una partita un po’ strana, abbiamo sbagliato un rigore in avvio ma nonostante questo abbiamo trovato il vantaggio ad inizio ripresa. I nostri avversari sono stati bravi a punirci in una delle poche occasioni concesse, ma quello che contava era centrare la vittoria e fortunatamente ci siamo riusciti.”

Un campionato che vede la squadra biancorossa tra le possibili pretendenti alle zone alte di classifica: “Siamo solo all’inizio della stagione” – prosegue il classe 1999 – “Siamo un gruppo affiatato e con tanta voglia di fare. Non so bene dove potremmo arrivare, qualche che è certo che non ci tireremo mai indietro e metteremo tutti noi stessi per la conquista dei playoff.”