Calcio, Promozione. Torna al successo il Legino, che rifila un poker alla Loanesi, Fabio Rignanese: "Bravi ad andare subito in vantaggio. Il goal? Prima di tutto viene la squadra"

Dimenticata in fretta la débâcle subita contro la Praese, il Legino turno a fare sul serio e supera per 4 a 1 il fanalino di cosa Loanesi. Nel primo tempo sono andati a segno Romeo, Schirru e Rignanese, mentre allo scadere ha portato a quattro le reti Tobia. A nulla è servita la rete di Mela alla fine della prima frazione, gli uomini di Girgenti non lasciano campo agli avversari centrando i tre punti. Prima gioia in campionato per il giovane Fabio Rignanese, che festeggia ai nostri microfoni la vittoria:

“Contro la Praese avevamo iniziato nel migliore dei modi passando subito in vantaggio, non siamo però riusciti a mantenere una linea alta, complice anche le tante partite affrontate in pochi giorni. Domenica invece siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario, che sta vivendo in questo inizio di stagione qualche difficoltà. Abbiamo affrontato la gara con la giusta determinazione e cattiveria, conquistando una vittoria fondamentale per il nostro proseguo. Sono molto soddisfatto sia per la rete che per l’assist del vantaggio, ma quello ciò che è più importante è fare ciò che il mister mi chiede e aiutare la squadra, se poi il goal arriva ancora meglio.”

Ora il Legino si rilancia in ottica playoff, anche se siamo ancora all’inizio: “E’ una squadra costruita per provare a conquistarli” – prosegue l’attaccante – “Siamo solo all’inizio della stagione però, molto dovrà ancora accadere ed è prematuro sbilanciarsi. Quel che è certo che molto dipenderà da noi, da come ci prepareremo in settimana e da come scenderemo in campo.”