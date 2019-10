Calcio. Savona, domani il delicato recupero di campionato contro il Bra. De Paola: "Importante fare risultato, anche se i ragazzi non sono molto sereni" (VIDEO)

Archiviata la sconfitta di Forte dei Marmi, il Savona tornerà in campo domani pomeriggio al "Chittolina" contro il Bra, match dell'ottava giornata rinviato lo scorso 20 ottobre causa allerta meteo.

Un impegno delicatissimo per Tripoli e compagni, chiamati a riscattare una prima parte di stagione avara di soddisfazioni: "Sarà importante fare risultato - sottolinea mister Luciano De Paola nella conferenza pre partita - anche se i ragazzi non sono molto sereni. Prima di guardare la classifica, ci sono da risolvere situazioni extra-calcistiche che permettano di andare in campo con la mente libera".

A livello di formazione, possibile il passaggio al 3-5-2, modulo che secondo il tecnico biancoblù potrebbe garantire più solidità in fase di non possesso: "Giocherà Albani davanti alla difesa, mentre ho un paio di dubbi tra Tripoli, D'Ambrosio, Disabato e Buratto".

Ecco le dichiarazioni rilasciate da De Paola ai nostri microfoni