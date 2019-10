Calcio, Seconda Categoria. Buona la prima per l'Academy Albissola, mister Gasparlin: "Grande prova dei ragazzi, ma dobbiamo lavorare perché ci aspetta una stagione molto dura"

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Academy Albissola. Dopo il rinvio per allerta meteo della prima giornata, la squadra allenata da Roberto Gasparlin conquista una straordinaria vittoria sul campo del Borgio Verezzi, rimontando ben due volte il vantaggio di casa e piazzando il colpo vittoria con Xhuri. E’ proprio l’allenatore ceramista ad intervenire ai nostri microfoni, lodando la proprio squadra:

“E’ stato certamente un ottimo esordio, i ragazzi si hanno fatto un grande prestazione, cercando di mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra ben organizzata su un campo ostico essendo in erba vera, cosa non facile per noi che ci alleniamo su un sintetico. Ad inizio gara abbiamo sofferto per questa ragione, ma abbiamo stretto i denti e con il passare dei minuti siamo cresciuti.”

Un campionato ancora da scoprire per i biancoazzurri: “Quel che è certo è che noi venderemo cara la pelle, qualsiasi sia l’avversario” – conclude l’allenatore – “Siamo una squadra nuova e per questo non dobbiamo darci degli obiettivi. Ci aspetterà una stagione molto dura, avremo 11 trasferte lunghe, su campi difficili come Sanremo, Arma di Taggia e Oneglia, spetterà a noi mettercela tutta e a fare del nostro meglio.”