Calcio, Serie B. Questa sera sfida "savonese" tra Andrea Barberis e Michele Marcolini

Il big match della decima giornata di Serie B mette di fronte la capolista Crotone e l'ambizioso Chievo Verona. Un match di sicuro interesse per gli appassionati della nostra provincia in quanto si troveranno di fronte il finalese Andrea Barberis, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Finale e ormai colonna dei calabresi, e il savonese Michele Marcolini, che, dopo una carriera da giocatore tra A e B, quest'anno ha la grande occasione per consacrarsi nella nuova veste sulla panchina degli scaligeri.

Il Crotone si presenterà al "Bentegodi" forte dei suoi 18 punti in classifica, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, e potrà incrementare a sette le lunghezze sui gialloblu in caso di vittoria.

Sponda mussi volanti, è vietato sbagliare. Marcolini, in una recente intervista a La Gazzetta, non ha fatto mistero dell'obiettivo della squadra: tornare subito in Serie A. Sebbene siano solo quattro i punti che separano la società del presidente Campedelli dal primo posto, sono ben sei le squadre meglio posizionate in classifica. Risulta quindi chiaro come urgano punti in riva all'Adige.