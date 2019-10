Le atlete della Ginnastica Libera Spotorno volano a Gran Canaria (VIDEO)

Un nuovo, importante impegno internazionale per le atlete della ASD Ginnastica Libera Spotorno. Manca meno di un mese, infatti, alla partenza per partecipare alla 59esima edizione del Blume Gran Canaria Winter Gym Festival. Infatti questo evento sportivo, che si articola in workshop, seminari e attività sportive in tutta l’isola spagnola, con varie discipline dal judo al nuoto e moltissimo altro, comprende nel suo variegato programma anche la settima edizione della International Rhythmic Gymnastic Cup.

Ed è proprio a questo torneo che prenderanno parte le giovanissime del sodalizio spotornese. Questo di ginnastica ritmica rappresenta uno dei quattro tornei internazionali su varie discipline che impreziosiscono il calendario del Winter Gym Festival di Gran Canaria.

La tabella di marcia prevede la partenza in programma per il 21 novembre, la prova pedana il 22, una giornata di gara e una partecipazione collettiva (cioè di tutta la squadra) al gran Galà di fine evento. Per il 25 novembre il team spotornese dovrebbe essere di ritorno a casa.

Ad accompagnare le ragazze saranno gli allenatori Marta Brandini e Fulvio Cantini. La formazione comprenderà Chiara Maglio (categoria Allieve, classe 2008), Matilde Cantini, Sofia La Scala, Gea Mantero e Emily Vitali (tutte e quattro categoria Junior, classe 2004) e le due categoria Senior Laura Ruda ed Elisa Testa (entrambe del 2003).

Marta Brandini ricoprirà anche l’incarico di giudice della competizione.

In questo video è proprio l’allenatrice Marta Brandini a raccontarci le emozioni del pre-gara:

In quest’altro video, invece, una piccolissima anticipazione in esclusiva delle esibizioni di squadra e in solo e della coreografia per il galà finale: