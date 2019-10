Pallavolo. Serie C femminile, 2^ giornata: si sblocca l'Albenga Volley, a secco Celle-Varazze e Iglina Albisola

Seconda giornata in chiaroscuro per le formazioni savonesi impegnate nel campionato femminile di Serie C.

Dopo il ko all'esordio, l'Albenga Volley ottiene i primi punti della stagione superando per 3-0 Volare Volley: combattuti i primi due set, chiusi 25-23 e 27-25 dalle ragazze ingaune, mentre il terzo parziale scorre via liscio con un comodo 25-17.

Mancano invece il bis di vittorie sia il Celle-Varazze Volley, sia l'Iglina Albisola, entrambe sconfitte in trasferta da Cffs Cogoleto e Normac Avb con un rotondo 3-0.

Squadre di nuovo in campo sabato sera, con il derby alla "Natta" di Celle tra la formazione di Lamballi - Levratto e l'Albenga Volley.