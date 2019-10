Basket, Serie B femminile: l'Amatori non mostra incertezze e batte anche Lavagna

Le biancorosse iniziano col piede giusto eseguendo in attacco, trovando vantaggi sia vicino che col tiro da fuori (6 triple totali di cui 3 nel 1° quarto) mentre in difesa ci impiegano qualche minuto a prendere le misure, ma una volta prese piazzano il primo allungo arrivando alla prima sirena sul punteggio di 13-23. Nel 2° periodo le genovesi entrano agguerrite e le savonesi, come spesso capita, escono dai binari, si fanno sopraffare dall’energia delle loro avversarie ed in attacco sono troppo frettolose perdendo palloni banali e, di conseguenza, concedendo contropiedi facili, tanto è che all’intervallo il punteggio è di 28- 33. Dallo spogliatoio le ragazze di coach Dagliano escono trasformate, sembra si siano ricordate di come si difende (solo 4 punti concessi nel 3° periodo) chiudendo spazi che nel 2° periodo si erano dimenticate ci fossero , mentre in attacco tornano a vedere il canestro con più facilità piazzando il 2° allungo della partita risultando essere poi quello decisivo arrivando al 30’ in vantaggio 32-49. Il 4° periodo è un proseguo del 3° dove le ragazze di coach Daneri fanno di tutto per recuperare provando, ma le ponentine continuano a non scomporsi arrivando alla fine con il tabellone che recita 44-61 a favore delle ragazze del presidente Mazzieri. Quarta vittoria su altrettante partite, la stagione è ancora lunghissima, le lacune sono enormi, ma la strada sembra, e deve continuare, ad essere quella giusta. Prossimo appuntamento a Firenze sabato 2 novembre alle ore 21.15 contro Florence.

Serie B Femminile – 4° giornata Polysport Basket Lavagna A.D. – Amatori Pallacanestro Savona 44-61 (13-23; 33-28; 32-49)

LAVAGNA: Annigoni 3, Aldrighetti 13, Lombardo, Garbarino, Fantoni 8, Copello 2, Spinelli, Bianchino 2, Razzetta 1, Donati 7, Fortunato 8, Bruzzone. – All. Daneri Ass. Devoto - Sivori

SAVONA: Pregliasco, Zignego 3, Picasso 3, Lanari, Carbonell 2, Franchello 1, Poggio 19, Dagliano 13, Paleari 7, Principi 6, Zappatore 2, Leonardini 5. – All. Dagliano R. Ass. Faranna - Cacace