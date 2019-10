Calcio, Ceriale: passaggio di testimone per gli Esordienti 2007, Michele Bortolini succede a mister Mazzone

Il comunicato ufficiale della società:

Alla base della decisione ci sono motivi di lavoro che non permettono al preparatissimo tecnico loanese di continuare il suo impegno con la leva affidatagli

Mister Mazzone ha saputo far crescere i suoi ragazzi in questi anni dimostrando anche una profonda preparazione lo scorso anno affiancando Enrico Sardo nella gestione della Prima Squadra.

La nostra società spera che questo possa essere un arrivederci e non un addio, tutti noi abbiamo apprezzato il lavoro svolto, l’educazione e la pacatezza di Gianluca in questi anni.

Sicuramente la nostra porta rimarrà sempre aperta per un eventuale ritorno.

Il testimone passa quindi nella mani di Michele Bortolini, volto noto del Ceriale Calcio, già dirigente della leva 2010.

Il messaggio del Mister

“Purtroppo impegni di lavoro non mi consentono di proseguire. Per me è stata una bellissima esperienza che mi ha dato l’opportunità di conoscere persone con grande competenza calcistica e dal grande spessore umano: l’ambiente giusto per fare calcio. Grazie Ceriale e in bocca al lupo a tutti”.