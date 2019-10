Calcio, Promozione. Gol e emozioni continue tra Veloce e Taggia, ma il punto conquistato lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre

VELOCE - TAGGIA 3-3 (15' aut. Minghinelli, 38' Miceli rig.,63' La Greca, 79' Calcagno, 82' Damonte rig., 89' Gambacorta)

49' finisce qua! Rocambolesco 3-3 tra Veloce e Taggia!

44' GAMBACORTA! PAREGGIO DEL TAGGIA! Iniziativa sulla corsia mancina di La Greca, cross in mezzo, la respinta di Cerone arriva su Gambacorta che a porta buota deposita in rete.

42' Il Taggia è totalmente a trazione anteriore, ora la Veloce prova a giocare son il cronometro

37' DAMONTE! LA VELOCE METTE LA FRECCIA! E' 3-2!

35' INCREDIBILE! Rigore per la Veloce, sull'iniziativa di Colombino arriva il tocco di mano! Croca indica il dischetto

34' CALCAGNO! PAREGGIO INCREDIBILE DELLA VELOCE! SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO ARRIVA IL 2-2

32' tentativo dalla distanza di Tiola su punizione, destro scentrato e sfera sul fondo

30' la Veloce prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo nonostante l'inferiorità numerica. I granata hanno ancora un quarto d'ora per riequilibrare i conti

21' espulso Cosentino, l'arbitro rileva una scorrettezza ai danni di Gambacorta

16' TAGGIA IN VANTAGGIO! GRANDE ASSIST DI MICELI PER L'ACCORRENTE LA GRECA, CONCLUSIONE DI PRIMA INTENZIONE E CERONE E' BATTUTO

15' uscita spericolata, ma altrettanto efficace per Cerone. Il Taggia conferma la propria pericolosità

12' tiro da fuori di Guerra, Munafò si allunga e devia in angolo

10' Gallo momentaneamente out per una forte pallonata alla testa, il giocatore è rientrato in campo dopo pochi istanti

7' il Taggia ha alzato in maniera prepotente il proprio livello di gioco, la Veloce prova a reggere l'urto dei ponentini agendo in ripartenza

2' traversa di Travella! Conclusione a giro del numero 2, ma la trasversale salva nuovamente Cerone

1' il Taggia parte forte, subito un corner per gli ospiti

1' inizia la ripresa non sembrano esserci cambi

Secondo tempo

46' punizione terrificante di Travella che sbatte sulla traversa, l'arbitro fischia la fine del primo tempo

43' difesa della Veloce ancora scoperta, Miceli controlla in area, ma la sua conclusione viene stoppata dall'attento Cerone

38' PAREGGIO DEL TAGGIA! MICELI SPIAZZA CERONE!

37' rigore per la Veloce, fallo ingenuo di Bruzzone il Taggia andrà dagli 11 metri

35' miracolo di Cerone su Gambacorta, lasciato colpevolmente solo in piena area. Grande riflesso dell'estremo di casa

30' Palo della Veloce! Il colpo di testa di Pasquino termina sul montante! Sulla ripartenza proteste del Taggia per un presunto tocco di mano in area

25' conclusione senza pretese di Miceli dai 23 metri, Cerone blocca senza affanni

24' il Taggia fatica a costruire gioco in maniera organica, la Veloce sembra contenere le fiammate della sempre insidiosa formazione ponentina

17' risposta immediata del Taggia, la difesa granata rintuzza all'ultimo

16' VELOCE IN VANTAGGIO! Il cross di Colombino viene deviato nella propria porta da Minghinelli!

15' batte Tiola, sfera che scorre un paio di metri alta sopra la traversa di Munafò

14' punizione dal limite guadagnata da Rapetti, occasione interessante per i granata

12' bella iniziativa di Calcagno, Minghinelli protesta per un tocco di mano della punta. Il seguente calcio d'angolo innesca la ripartenza di Sina, chiuso in extremis da Cerone

9' si vedono gli ospiti, calcio d'angolo a loro favore, Cerone blocca in scioltezza

6' punizione per la Veloce, colpo di testa di Calcagno nel cuore dell'area però impreciso per il numero nove dei savonesi

3' il Taggia prova a gestire l'azione con tranquillità, la Veloce prova a pressare immediatamente i giocatori giallorossi

1' si parte!

Primo tempo

Veloce: Cerone, Pasquino, Bruzzone, Guerra, Cosentino, Vanzillotta, Damonte, Tiola, Calcagno, Giusto, Colombino.

A disposizione: Binello, Barranca, Fanelli, Franceri, Grasso, Murialdo, Leone, Penna, Rapetti.

Allenatore: Gerundo

Taggia: Munafo, Travella, Conrieri, Ravoncoli, Minghinelli, Fiuzzi, Gallo, La Greca, Gambacorta, Miceli, Sina.

A disposizione: Pronesti, Cavicchia, Russo, Tarantola, Elkamli, Ferrigno, Celotto, Cutellè, Cuneo.

Allenatore: Siciliano

ARBITRO: Emmanuel Crova di Chiavari