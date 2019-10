Calcio. Savona per ritrovare punti, tranquillità e fiducia: alle 14.30 il recupero dell'ottava giornata contro il Bra

In un clima non certo idilliaco e con qualche preoccupazione di troppo nella testa - come dichiarato nella conferenza pre-partita da mister Luciano De Paola - il Savona torna in campo al "Chittolina" nel recupero dell'ottava giornata contro il Bra (match rinviato lo scorso 20 ottobre per allerta meteo arancione).

Sarà la quarta sfida casalinga della stagione per la formazione biancoblù, reduce da due sconfitte di fila in Toscana contro Lucchese e Querceta: con sette degli otto punti totali fin qui raccolti da Giovannini e compagni davanti ai propri tifosi, gli striscioni cercheranno di ritrovare quella vittoria che manca dallo scorso 2 ottobre contro la Fezzanese.

Avversario odierno un Bra che sta faticando parecchio rispetto alle ultime stagioni, concluse a metà classifica senza particolari patemi d'animo in chiave salvezza. Il solo successo sul blasonato Prato e il pareggio di sabato scorso con il Seravezza collocano i giallorossi piemontesi in fondo alla classifica, alle spalle della coppia Lavagnese-Vado.

Al possibile 4-2-3-1 di mister Daidola, il tecnico biancoblù Luciano De Paola potrebbe rispondere con un 3-5-2 più compatto rispetto al 4-3-3 visto domenica a Ponsacco con il Querceta. Spazio al rientrante Ghinassi nel reparto arretrato, mentre toccherà ad Albani ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa. Rischio panchina per Disabato e Tripoli a favore di Buratto e D'Ambrosio, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Giovannini e Vita.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.