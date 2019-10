Basket Loano Garassini: primo successo per l'Under 15

Seconda partita e prima vittoria per l'under 15.

Dopo la netta sconfitta di Sanremo alla prima giornata, troppo il divario fisico di alcuni elementi del Sea Basket, i biancorossi vincono nettamente contro Sestri sul parquet del Palasport Guzzetti. Nel primo quarto i ragazzi di coach Amadori vanno alla conclusione parecchie volte ma le percentuali di realizzazione sono abbastanza basse. Infatti, per il numero di tiri fatti nel corso dei primi dieci minuti, 14 punti sono stati veramente pochi.

Nel secondo quarto continua la difesa aggressiva dei padroni di casa che riescono a concretizzare molto meglio le occasioni costruite. Loano chiude con un più 25, 38-13, che indirizza quasi definitivamente la partita in suo favore. Più equilibrati i due quarti finali dove Loano continua a recuperare palloni, ma come nel primo quarto concretizza poco e aumenta sensibilmente il numero delle palle perse. Ne approfitta cosi Sestri che riesce a chiudere il terzo quarto meno 2, 13-11, e pareggiando l'ultimo tempo, 6-6.

Vittoria importante e meritata per il gruppo u15 del Garassini che, ricordiamo gioca con parecchi elementi sotto età di uno e alcuni di due anni, oltre a dare due punti in classifica da morale e stimolo a continuare a lavorare duramente in palestra durante la settimana.

Prossimo appuntamento trasferta a Ventimiglia, venerdì 8 novembre alle 18.30 contro i ragazzi dello Sport Club Ventimiglia.