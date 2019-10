Calcio, Albenga: arriva il merchandise invernale con l’Albenga Jacket e per le tifose c’è l’Albenga Hoodie women

Il comunicato ufficiale:

Nuovi arrivi per quanto riguarda il merchandising dell’Albenga Calcio 1928. Ad arricchire la collezione griffata ” Robe di Kappa ” ecco l’Albenga Jacket e l’Albenga Hoodie women.

In vista dell’imminente inverno, il piumino ufficiale (70€) è pronto a riscaldare le domeniche allo stadio ma non solo. Un indumento per tutte le occasioni, con maniche e cappuccio rimovibili, da abbinare al berretto invernale e ai guanti per completare così l’Albenga Combo Winter Pack al prezzo speciale di 85€.

E poi, come dimenticare le nostre tifose? Proprio a loro è dedicata la felpa ufficiale di color bianco (45€), un prodotto esclusivamente pensato per il ricco mondo femminile al seguito dell’Albenga Calcio 1928.

I nuovi arrivi, così come l’intero catalogo, saranno visionabili all’interno dell’Albenga Point, presso ExAtelier (via Enrico d’Aste 10, Albenga), e si potranno ordinare presso la segreteria dello stadio “Annibale Riva”.

Vedi QUI il restante merchandising ufficiale dell’Albenga 1928, tutto griffato Robe di Kappa