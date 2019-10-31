Calcio, Eccellenza: il Giudice Sportivo ferma Capra per tre giornate, un turno a Marquez, Taku, Colombo e Farinazzo

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 27/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 75,00 ALBENGA 1928
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni minacciose al ddg
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
VERRINI MAURIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA per una gara
PRATO STEFANO (ALBENGA 1928)
AMMONIZIONE (I INFR)
CORRADO MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
CAPRA EDOARDO (IMPERIA) Colpiva con una gomitata un avversario, senza conseguenze lesive. Infrazione rilevata da un A.A,.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FARINAZZO MATTIA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)
SANCI GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928) A fine gara, apostrofava alcuni avversari nella propria lingua, surriscaldando il clima e rendendo necessario l'intervento di altri calciatori per evitare scontri fisici, reiterando tale comportamento anche nel tunnel degli spogliatoi.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
LATELLA GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)
CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)
DOFFO LUCA (CAIRESE)
MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
VITTORI YOURI (FINALE)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
VARIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CAPELLO PIETRO (PIETRA LIGURE 1956)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
PASTORINO DANIELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BARCHI PIERGIORGIO (ALBENGA 1928)
COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
ROSSI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)
FINOCCHIO DANTE (FINALE)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARTINO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)
STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALBERICO MARCO (PIETRA LIGURE 1956)
ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)
VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CHELLA GIANMARCO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)