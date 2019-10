Calcio non vedenti: inizia con una doppietta l'avventura a Firenze di Sebastiano Gravina

La nuova stagione agonistica è iniziata anche per i calciatori non vedenti. Dopo gli Europei di Roma, che hanno visto l’Italia posizionarsi al 6º posto nonostante la grande crescita dimostrata dal punto di vista del gioco, sabato 26 ottobre è ricominciato il campionato nazionale categoria B1. Le squadre che si contenderanno lo scudetto, attualmente nelle mani del Crema, sono:

Liguria Calcio Non Vedenti, Quarto tempo Firenze, Roma, Caserta, Bari, Lecce e appunto i campioni d'Italia del Crema. Rispetto alla passata stagione, assente il Siracusa che non si è iscritto al campionato.

Ad aprire le danze di questo affascinante campionato è stato il Quarto tempo Firenze che ha ospitato il Bari, battendolo con un 3-1 in rimonta: al rigore del pugliese D’Attolico ha risposto Giunta, ma a decidere la sfida è stato il pietrese Sebastiano Gravina. L'ex giocatore del Liguria Calcio Non Vedenti, passato in estate al club fiorentino, con una doppietta ha regalato la vittoria alla sua nuova squadra.

"Essere a Firenze significa aver realizzato un sogno - il commento dell'attaccante di Pietra Ligure - per me è una grande sfida, forse più grande del solito, ma se si vuole migliorare bisogna pur sempre cercare sfide grandi ed importanti. Sono felice per la vittoria perché vincere alla prima di campionato è più importante di quanto possa sembrare, poi la squadra credo che abbia giocato un bel calcio e che la vittoria sia stata meritata: onore al Bari che ci ha provato fino all’ultimo e che porto sempre nel cuore per le mie amate origini".

"Giunta credo sia stato il migliore in campo - ha inoltre aggiunto Gravina - ha tenuto il centrocampo alla grande ed ha segnato la rete del pareggio, un gol importante che ci ha dato fiducia per portare a casa il risultato. Sono contento per la doppietta con la maglia della Fiorentina, spero che siano solo i primi gol di una lunga serie".

Ad osservare la sfida tra Bari e Firenze dalle tribune c'era anche Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, che ha mostrato grande interesse alla categoria dichiarando che la società viola continuerà a supportare il progetto Quarto tempo Firenze.