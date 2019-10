Calcio, Prima Categoria. Un secondo tempo da urlo regala il successo al Baia Alassio, Antonio Numeroso: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Campionato? Saranno i particolari a decretare il vincitore"

Successo sofferto per il Baia Alassio che nella sfida di domenica ha superato per 4 a 2 l’ostico Speranza. Gli uomini di Iurilli vanno prima sul doppio svantaggio, per poi ribaltare la situazione nella seconda parte della ripresa. Antonio Numeroso, autore del vantaggio giallonero, interviene ai nostri microfoni, analizzando la sfida contro i savonesi:

“Nella prima frazione non abbiamo brillato, siamo andati un po’ in difficoltà non riuscendo a giocare palla passa come siamo soliti fare. Il campo stretto non ci ha sicuramente aiutato, ma non siamo stati lucidi di provarci comunque. Nella ripresa siamo riusciti a riportaci in gara grazie a Colli, quello è stato il momento della svolta perché abbiamo capito di potercela fare. Abbiamo iniziato a macinare gioco e a concludere verso la porta, la vittoria penso che sia meritata per la determinazione avuta.”

Un campionato che è solamente alle prime battute: “Ci sono molte squadre organizzate e competitive per la vittoria finale” – prosegue l’attaccante – “Ora come ora non saprei sbilanciarmi, ci sono molti fattori che determineranno i vincitori. Noi sicuramente ci proveremo, la società ha puntato tanto su questo gruppo, ha rafforzato la rosa nel modo giusto e per questo dobbiamo ripagare i loro sacrifici. Come già detto saranno i dettagli a fare la differenza, noi siamo un gran gruppo e sono certo che potremo toglierci delle soddisfazioni.”