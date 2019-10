Calcio, Savona. La precisazione di De Paola: "Alla domanda sui rimborsi ho risposto no comment"

E' arrivata pochi minuti fa la smentita di mister Luciano De Paola in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri nel convulso post partita di Savona - Bra

L'allenatore ha infatti sottolineato come la risposta alla domanda del giornalista del Secolo XIX, Riccardo Fabri, relativa ai presunti ritardi nell'erogazione dei rimborsi, non fosse riferita a questi ultimi:

"Quando ho affermato che con la società era tutto a posto non mi riferivo alla questione relativa ai rimborsi. In merito a quella domanda ho risposto con un semplice "no comment". La frase relativa al confronto con la società era riferita ad altre questioni, ci tenevo a sottolinearlo".