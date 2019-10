Calcio, Veloce. Gol, giocate e tante generosità per Stefano Calcagno: "Contro il Taggia abbiamo messo in campo lo spirito giusto"

Non si è risparmiata in ogni fase dell'incontro la Veloce di mister Mario Gerundo, riuscendo a tenere testa alla favorita Taggia per buona parte dell'incontro.

I granata, nonostante l'inferiorità numerica nel finale di partita, sono riusciti a ribaltare addirittura lo svantaggio, venendo recuperati in extremis dalla rete di Gambacorta per il 3-3 finale.

Chi è riuscito a trovare la via del gol è stato Stefano Calcagno, emblema per impegno e generosità del team savonese.

"I complimenti fanno piacere, ma la caviglia - sorride Stefano - stamattina ne ha risentito non poco. Scherzi a parte è stata una gara molto intensa e abbiamo dimostrato di essere una squadra con dei valori: sono convinto che non appena arriverà la prima vittoria, e qui c'è un po' di rammarico per quanto avvenuto nella prima partita contro il Taggia, riusciremo a sbloccarci.

Il gol? Regala sicuramente fiducia, anche perchè nelle prime tre giornate di campionato non ero a disposizione. Ecco, quando la rosa sarà al completo, ieri ad esempio avevamo assenti Maida e Zuloaga, sono convinto che avremo le carte in tavola per giocarcela con tutti".