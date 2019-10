Fotonotizia: inaugurati i campi di calcio riqualificati a Pra, al Lagaccio e a Quarto

L’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo ha inaugurato oggi i campi di calcio G.B. Ferrando "Baciccia" di via Prà, ‘Ceravolo’ di via Bartolomeo Bianco 6 al Lagaccio e ‘Monsignor Sanguineti’ in via dei Ciclamini 512 a Quarto. Sui tre campi sono infatti terminati gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, previsti dall’accordo di programma da 1,9 milioni di euro firmato da Regione Liguria, che ha investito 1 milione di euro dal Fondo Strategico, insieme al Comune di Genova e alla Lega nazionale dilettanti - Figc Liguria e alle società sportive. Sei complessivamente i campi oggetto di lavori di rifacimento dei manti erbosi con materiale di ultima generazione: i campi del Ligorna di via Solimano, F.M. Boero di Molassana in via Di Pino e Strinati di via Mogadiscio sono stati inaugurati il 16 ottobre scorso alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.