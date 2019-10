Giudice Sportivo: davvero ricco l'elenco delle sanzioni settimanali

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/10/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

CERIALE PROGETTO CALCIO

Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna, costretta a fare la doccia nello spogliatoio della Società stessa.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2019

LETTIERI PIETRO (CAMPOROSSO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA per due gare

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

BALBO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

SETTI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GARE DEL 27/10/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CADIMARE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, durante il 2° t. ed in modo insistente, rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose accompagnate da minacce di morte e, al termine della gara, all’atto dell’uscita dal tdg della terna, indirizzavano al ddg numerosi sputi, attingendolo al torace ed al viso. Gli stessi sostenitori, per tutta la durata del 2° t. , rivolgevano ad un AA espressioni ingiuriose, auspici di morte e lutti in famiglia e minacce, accompagnate da altre espressioni di stampo omofobo (infrazione rilevata da un AA). Per il comportamento tenuto, inoltre, dal proprio Dir. Accompagnatore Uff. al termine della gara nello spogliatoio della terna.





A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/11/2019

DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/11/2019

BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/11/2019

SUVERO ANDREA (CANALETTO SEPOR) Allontanato.

DEGOLA MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO) Allontanato.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 21/11/2019

BRIATA MATTEO (GOLIARDICAPOLIS 1993) Allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA per due gare

COLAVITO NICOLA (DIANESE E GOLFO 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGLIA CLAUDIO (REAL FIESCHI)

PRIANO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

A CARICO CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

MOUSSAVI NADER (CADIMARE CALCIO)

Dopo la decisione di un AA di far annullare una rete, gli urlava da circa 20 mt. un’espressione irriguardosa accompagnata da una blasfema; successivamente gli rivolgeva un espressione discriminatoria e, dopo essere stato espulso, mentre rientrava negli spogliatoi, reiterava, urlando, l’espressione discriminatoria, alzando il braccio in modo minaccioso (infrazione rilevata da parte di un AA).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

Senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un violento calcio alla caviglia, senza conseguenze lesive.

INSOLITO FRANCESCO (LOANESI S.FRANCESCO)

A palla lontana, colpiva volontariamente un avversario che stava ripartendo, con un calcio alla caviglia, senza conseguenze lesive.

ZULOAGA CONTRERAS JONATHAN LUIS (VELOCE 1910)

Dopo aver subìto un fallo, tirava un pugno ad un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

PANNONE ANTONIO (CADIMARE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

DI PIETRO LORENZO (MARASSI 1965)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

COSTA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARTI SIMONE (CADIMARE CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

DADDI PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CORIO TOMMASO (DIANESE E GOLFO 1923)

FIORITO SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LAGANARO GIACOMO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BOCCARDO FILIPPO (LEGINO 1910)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

STALTARI SIMONE (LOANESI S.FRANCESCO)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

ROSSI MANUEL (REAL FIESCHI)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

LEONE ANGELO LUIGI (VELOCE 1910)

MAIDA LUCA (VELOCE 1910)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANZALACO LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CIDALE LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

SARTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

EBE MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TSELEPIS ANASTASIOS (DIANESE E GOLFO 1923)

FLAGIELLO ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISIO ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MAGHAMIFAR SHARUZ (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VENTRIGLIA MICHELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GATTO PIERLUIGI (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

VALENTINI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

ROBOTTI MATTEO (MARASSI 1965)

MINARDI IACOPO (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

ROSSI DAVIDE (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)

CANELLA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

ALBANESE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

BRICCHI FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

DI MARTINO LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

CRAVIOTTO FILIPPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POGGIOLI SAMUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)