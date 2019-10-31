Giudice Sportivo, Prima Categoria A: sono sette i giocatori squalificati per almeno un turno

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 26/10/2019
AMMONIZIONE (I INFR)
PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
SAVIOZZI ENRICO (MILLESIMO CALCIO)
MAZZA JOSHUA GABRIEL (OLIMPIA CARCARESE)
GARE DEL 27/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)
PANUCCIO MARCELLO (BAIA ALASSIO CALCIO)
BAZZOLI ALDO (CARLIN S BOYS)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIUNTA ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
KURTBALAJ BYLBYL (SPERANZA 1912 F.C.)
Colpiva volontariamente con una manata sulla testa un avversario fermo a terra dopo un contrasto, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SIMONASSI ALBERTO (BORGHETTO 1968)
TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)
VIVALDA ALESSIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LITTARELLI LUCA (BORGHETTO 1968)
CALVINI FABRIZIO (CARLIN S BOYS)
MORANDO GABRIELE (LETIMBRO 1945)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
GRANDI SIMONE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MORESCO EDOARDO (ALTARESE)
CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)
URUCI RIGERS (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
LAI DANIELE (ALTARESE)
LUPI FABIO (ALTARESE)
BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)
CALANDRINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)
MANGONE ANDREA (AREA CALCIO ANDORA)
TAMBORINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)
GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)
TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)
COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)
NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)
OLIVIERI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)
SCARONE GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)
CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)
GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)
GERVASONI LUCA (BORGHETTO 1968)
SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)
CALVINI DAVIDE (CARLIN S BOYS)
SAJETTO THOMAS (CARLIN S BOYS)
VENTRE MANUEL (CARLIN S BOYS)
DELBUONO LORENZO (LETIMBRO 1945)
PALMIERE GIANLUCA (LETIMBRO 1945)
CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)
VELAJ LOREN (SOCCER BORGHETTO)
CIAPPELLANO MICHAEL (SPERANZA 1912 F.C.)