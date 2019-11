Il gioco d'azzardo, una vera passione per gli italiani

Negli ultimi anni in Italia la passione per il gioco ha mostrato un costante aumento, sia per quanto riguarda il numero dei giocatori, sia per i soldi che ognuno di loro spende per questa passione. Nell'ultimo triennio si è registrata una crescita esponenziale del gioco d'azzardo dell'11% e il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2018 è andato ad attestarsi sul valore di 106,8 miliardi di euro. L'aumento si nota soprattutto nel settore dei giochi online, in quanto quelli fisici come le slot dei bar o dei casinò tradizionali, hanno avuto un netto calo. Il Fisco italiano ringrazia il gioco d'azzardo online, incassando il doppio rispetto alla Francia e Regno Unito e quasi quattro volte più della Spagna o Germania. Se si rapporta il gettito dal settore dei giochi al prodotto interno lordo, non esistono uguali in Europa. Sicuramente Internet ha dato una spinta ulteriore a questa crescita, basti pensare che oggi quasi il 70% degli italiani naviga in rete da casa o con il proprio smartphone. Ciò che stupisce è che non tutti i settori se la passino nello stesso modo. Da una parte ci sono i migliori casinò online che ricevono regolarmente nuovi clienti ogni giorno, lo stesso dicasi per i siti di scommesse sportive o ippiche disponibili online, dall'altra, i casinò tradizionali, le sale delle cosiddette macchinette, hanno mostrato solo nel 2018 un lieve calo negli introiti. Se ne deduce che l'implemento dell'utilizzo di Internet in Italia stia portando modifiche importanti nel comportamento dell'italiano medio, infatti sempre più persone optano per le proposte di gioco che internet garantisce.

Le slot online più redditizie e più sicure

Ormai è un dato di fatto che le slot da bar siano state disincentivate da parte delle amministrazioni locali in diverse regioni e sempre più emerge quanto le slot online siano più redditizie in rapporto alle vincite rispetto a quelle da bar, ma soprattutto quanto siano più sicure, grazie al costante monitoraggio da parte dell'ADM e al controllo dell'identità del giocatore. Non dimentichiamo inoltre quanto sia più semplice l'accesso al gioco online rispetto ai metodi tradizionali, senza doversi muovere da casa per recarsi dal tabaccaio o in sala scommesse. Inoltre, l'offerta alle slot o alle scommesse online è amplissima e le vincite sono più generose.





Giocare in modo responsabile per divertirsi e restare in salute

Molti giocano più che per il denaro o la vincita, per il brivido che l'azzardo sa regalare, però non bisogna dimenticare che divertirsi va bene, ma sempre in modo responsabile. Altri invece giocano con la speranza di vincere per cambiare la propria vita, ma non esistono formule per garantire vincite sicure, si tratta solo di fortuna. Pertanto basterà attenersi alle regole del gioco responsabile ed il divertimento sarà assicurato.