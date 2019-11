Pallacanestro Alassio, più di cento cestisti alassini impegnati nel fine settimana

al mattino l'UNDER 13 cede di poco al SEA BASKET SANREMO per 49-55 in una gara equilibrata dove i gialloblu patiscono la difesa contenitiva sanrenese con i due loro lunghi che alla fine decidono la gara. "Sapevamo che non sarebbe stato facile ma la squadra è stata brava e siamo convinti che miglioreremo tanto durante l'anno". Nel pomeriggio l'UNDER 18 vince in trasferta 58-86 con MY BASKET GENOVA e trova i primi due punti della stagione già alla seconda giornata. "Abbiamo condotto la gara fin dall'inizio e in attacco, anche se a fasi alterne, siamo riusciti a trovare discrete soluzioni". Al Palaravizza gli ESORDIENTI 2008 (nella foto) hanno giocato la prima amichevole stagionale con gli amici di ANDORA vincendo ma soprattutto cercando di capire su cosa si deve migliorare per farsi trovare pronti in campionato: " Eravamo ben 15 con qualche ragazzo nuovo che stiamo inserendo sperando ne arrivino sempre di più".