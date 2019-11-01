Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: sono ben sei i giocatori sanzionati per almeno due giornate

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 27/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FRANZONE LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)
PRETTE EDOARDO (CARLIN S BOYS)
RICOTTA GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
BOERI ANDREA (RIVA LIGURE)
BERTOLINA DENIS (SAN BARTOLOMEO CERVO)
EN NASERY MAROUANE (VILLANOVESE A.S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BARDHI ALFONC (ACADEMY ALBISSOLA F C)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)
al termine della gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
AMMONIZIONE (II INFR)
PASTOR MORENO (CERVO 2016)
VASSALLO NICOLO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARIA MATTIA (ACADEMY ALBISSOLA F C)
ODDO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)
VECCHIOTTI LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)
BIGAGLIA THOMAS (BORGIO VEREZZI)
LAVATO SEBASTIANO (BORGIO VEREZZI)
PATITUCCI ADRIANO (BORGIO VEREZZI)
ALTOMONTE SIMONE (CARLIN S BOYS)
BELLAVISTA AMIR (CARLIN S BOYS)
FERRERI TOMMASO (CARLIN S BOYS)
SOSCARA DOMENICO (CARLIN S BOYS)
SCABURRI ERMES (CERVO 2016)
SESSOLO MATTEO (CERVO 2016)
TINKIANO FELIX (CERVO 2016)
ALLOISIO FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)
GIORDANO MICHELE (RIVA LIGURE)
GUIDETTI ALESSIO (RIVA LIGURE)
BERTOLINA DENIS (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
PELLICCIONE FRANCESCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
SAMASSI HAMED HAMADOU (SAN BARTOLOMEO CERVO)
MUNI ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PRINCIPATO DAVIDE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CHIANESE IVAN (SANTO STEFANO)
DI CLEMENTE LUCIO (SANTO STEFANO)
LAIOLO DAVIDE (SANTO STEFANO)
MARCUCCI LUCA (SANTO STEFANO)
ACAMPORA PIERLUIGI (VILLANOVESE A.S.D.)
CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)