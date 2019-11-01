Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: gli ultimi provvedimenti disciplinari

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 23/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
ESTORCHI PIETRO (CALIZZANO 63)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NICHIFOREL PETRICA (MURIALDO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCO DAMIANO (CALIZZANO 63)
PERSANO GIACOMO (CALIZZANO 63)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
STEGARU RAZVAN IONUT (CALIZZANO 63)
RAPISARDA FRANCESCO (MURIALDO)
GARE DEL 26/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
CARLE MARCO (MURIALDO)
FERRARO FEDERICO (MURIALDO)
SALVO DAVIDE (MURIALDO)
SISMONDI LUCA (MURIALDO)
BIANCHIN NICOLO (PALLARE CALCIO)
BRACCO ALESSIO (ROCCHETTESE)
COSTA ANDREA (ROCCHETTESE)
ROMERO MATTEO (ROCCHETTESE)
CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)
GARE DEL 27/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ARRIGHI RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
REVERDITO FABIO (DEGO CALCIO)
RIZZO ALESSANDRO (DEGO CALCIO)
GENNARELLI MAURO (MALLARE)
PANSERA OMAR (MALLARE)
SHQAU OLSI (MALLARE)
SIRI SAMUEL (MALLARE)
ARNALDI MATTEO (NOLESE R.G. 1946 2001)
BATTAGLIA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DABOVE SAMUELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
BASTONI FABIO (PLODIO 1997)
LUSSI LUCA (PLODIO 1997)
SANNA MATTIA (PLODIO 1997)
SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SATURNI ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)
GIACCHINO ALESSIO (SASSELLO)
REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)