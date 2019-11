Calcio. La sfida Loanesi affascina Samuele Giordana: "Non ho mai lottato per la salvezza, ma questa società ha un blasone importante"

L'impresa sulla carta si presenta complessa, ma forse questo aspetto ha saputo ulteriormente stuzzicare le corde di Samuele Giordana, il centrocampista piemontese tesserato poche ore fa dalla Loanesi. Già domani sarà l'occasione per tastare con mano l'ambiente rossoblu, alla ricerca dei primi punti stagionali sul campo del Serra Riccò.

Samuele, ci eravamo sentiti a metà luglio e il tuo desiderio di tornare in Liguria, dopo l'esperienza con l'Olimpia Carcarese, è stato esaudito.

"Ci eravamo sentiti già la scorsa estate, ma finalmente siamo riusciti a trovare un punto di incontro con il club. La società ha fatto uno sforzo nel tesserarmi, ma ciò testimonia la volontà della Loanesi nel non lasciare nulla di intentato nel preservare la categoria".

Fisicamente sei pronto?

"Si, mi sono allenato con una squadra di Eccellenza Piemontese in questo periodo, ma la Loanesi ha dimostrato tutta la propria volontà nel tesserarmi. Poi - sorride Samuele - stava iniziando a calare la nebbia in Piemonte, ritrovare il mare, seppur stia arrivando la pioggia, è motivo di grande soddisfazione".

Come vivi personalmente la difficile situazione della Loanesi?

"E' un club con una storia importante e lo stimolo di poter contribuire alla salvezza mi stuzzica non poco. I dirigenti si stanno muovendo per rinforzare la squadra e, con una classifica così corta, c'è ampio margine per poter risalire la china".