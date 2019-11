Calcio. Vado, trasferta a Seravezza da ultimo della classe. Tarabotto: "Meno belli e più concreti, adesso dobbiamo solo fare dei punti"

"Probabilmente non meritiamo l'ultimo posto in classifica per quanto fatto vedere sul campo, ma i punti sono quelli e dobbiamo prenderne atto".

Luca Tarabotto inquadra con grande lucidità la sfida di domani che vedrà il suo Vado di scena in Versilia contro il Seravezza: "Bisogna capire che in una categoria come la Serie D conta, in primis, essere concreti e determinati. Per settanta minuti giochiamo bene a calcio mostrando anche una discreta qualità, ma poi basta un piccolo errore per andare sotto e lasciare per strada punti preziosi. In settimana abbiamo cercato di lavorare proprio su questi aspetti, anche perchè è giunta l'ora di cambiare radicalmente passo".

Contro la collaudata formazione di Vangioni, il trainer vadese potrà finalmente contare su Castaldo, ormai recuperato dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese: "Negli ultimi giorni è cresciuto di condizione e lo considero ormai a disposizione, mentre c'è ancora bisogno di un po' di tempo per Pesce, che è comunque sulla via del recupero. Formazione? Ho ancora qualche dubbio da sciogliere e valuterò anche le condizioni meteo per scegliere gli undici che partiranno dall'inizio.