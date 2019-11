Pallanuoto: La Carige R.N. Savona emerge nel finale e pareggia 13-13 con la Lazio

La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato, poco fa, con la S.S. Lazio Nuoto nella piscina del “Foro Italico” a Roma, l’incontro valevole perla 5^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

13 a 13 è stato il risultato finale con i biancorossi che hanno rimontato lo svantaggio e sono riusciti ad acciuffare il pareggio grazie ad uno strepitoso quarto tempo.

Da segnalare le ottime prestazioni di Ettore Novara e Nebojsa Vuskovica utori di 4 reti ciascuno.La Rari tornerà in vasca, per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato mercoledì 6 novembre, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Roma Nuoto. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15,00.





Questo il tabellino della partita.



S.S. LAZIO NUOTO – CARIGE R.N. SAVONA 13 – 13

Parziali (3 – 2) (4 – 3) (4 – 2) (2 – 6)



TABELLINO

Formazioni

S.S. LAZIO NUOTO: Soro, Ferrante 2, Colosimo 1, Helphick 4, Vitale 1,

Marini, Giorgi, Antonucci, Leporale 2, Narciso 3, Biancolilla, Morolli,

Garofalo,

Allenatore Sebastianutti.



CARIGE R.N. SAVONA: Morretti, Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 4, Molina

Rios 1, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Piombo, Campopiano 1, Bianco L. 1,

Bertino, Novara E. 4, Caldieri, Da Rold..

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Carmignani e Gomez.



Delegato Fin: Ferri.



Superiorità numeriche:

S.S. LAZIO NUOTO: 7 / 11.

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 12 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: 300 circa.

Usciti per 3 falli: Bianco L. (Savona), Antonucci (Lazio) e Giorgi

(Lazio) nel 4° tempo.