Allerta meteo: sale a rosso il livello nel levante ligure

Viene rinviato in blocco sui campi dilettantistici l'intero programma nella zona interessata al livello rosso (in Eccellenza Rapallo Rivarolese - Athletic Club e Rivasamba - Alassio FC), resta da capire cosa succederà con le squadre levantine in viaggio verso le altre zone della Liguria. Il regolamento parla chiaro (scatterebbe automatico il rinvio), ma alcune squadre (come il Sestri Levante a Cairo Montenotte) hanno già raggiunto i campi e le località dove si scenderà in campo tra poche ore.