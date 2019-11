Calcio, Eccellenza. La webcronaca diretta di Cairese - Sestri Levante

CAIRESE 1 (22' BRUZZONE) - SESTRI LEVANTE 0

45' L'arbitro fischia la fine. Una Cairese solida e combattiva chiude in vantaggio la prima frazione

41' Goal annullato per fuorigioco al Sestri Levante. Pane, che devia in rete una punizione centrale, viene giudicato oltre l'ultimo difensore avversario

37' Buffo in proiezione offensiva sul settore di sinistra supera Durante e calcia un diagonale che colpisce il palo

36' A seguito di un corner, la palla finisce sui piedi di Capo, che da distanza irrisoria sciupa la ghiotta occasione spedendo a lato

32' Cuneo scodella bene in area alla ricerca di una punta. Provvidenziale intervento di Doffo

28' Croci controlla troppo solo in area. Ma la sua con si infrange contro il muro gialloblu

22' GOAL CAIRESE! Bruzzone raccoglie dal limite, il suo calcio è perfetto e si insacca sotto la traversa. Cairese pericolosa anche qualche istante prima con Saviozzi che pesca Damonte, il cui tiro viene ribattuto da Adornato

19' Conclusione di Cuneo dal limite che lambisce il palo. L'impressione è che Moraglio ci sarebbe arrivato. Sul ribaltamento, bella iniziativa centrale di Facello, il tiro però viene respinto dalla difesa

17' Punizione lenta del Sestri che però attraversa pericolosamente l'area. Alla fine, addomestica Moraglio

14' Si fa vedere la Cairese. Un'azione imbastita sulla destra da Durante e Facello culmina con la conclusione alta di Moretti da fuori area

11' Il Sestri Levante costantemente nella metà campo avversaria

10' Cross di Capo per Cuneo, che calcia verso la porta con una buona coordinazione. Palla deviata in angolo da un difensore

7' Rovesciata di Cusato che finisce alta

6' Fase di studio e di sostanziale equilibrio. Gli ospiti hanno messo in area qualche pallone senza mai impensierire la Cairese

1' Con qualche minuto di ritardo inizia il match

Pochi minuti prima del fischio d'inizio, di fronte agli spalti già gremiti del "Cesare Brin" si è svolta la sfilata delle leve del settore giovanile gialloblu. Una vera e propria festa di una comunità simbolo della cittadina valligiana, che dovrà servire agli uomini di Beppe Maisano come spinta ulteriore per fare l'impresa contro la corazzata Sestri Levante, che avrà tutte le intenzioni di guastare la festa.

Primo tempo

Clima tempestoso che sembrerebbe ideale per i "corsari" del Sestri Levante, giunti con discreto anticipo in Valle consentendo così il regolare svolgimento della gara. Di fronte, troveranno un undici determinato a difendere la propria fortezza, nella giornata dei festeggiamenti per il centenario. I gialloblu di Beppe Maisano saranno desiderosi di guarire dalla sindrome della "X" e di regalarsi il primo successo davanti al pubblico amico.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Bruzzone, 3 Moretti F, 4 Doffo, 5 Prato, 6 Facello, 7 Durante, 8 Piana, 9 Damonte, 10 Pregliasco, 11 Saviozzi.

A disposizione: 12 Stavros, 13 Monni, 14 Tamburello, 15 Rizzo, 16 Esposito, 17 De Matteis, 18 Auteri, 19 Pastorino, 20 Di Martino.

Allenatore: Maisano

Sestri Levante: 1 Adornato, 2 Bergamino, 3 Buffo, 4 Pane, 5 Del Nero, 6 Selvatico, 7 Cuneo, 8 Cusato, 9 Croci, 10 Capo, 11 Cirrincione.

A disposizione: 12 Confortini, 13 Batocchioni, 14 Iurato, 16 Righetti, 17 Mazzali, 18 Poricelli, 19 Cheila, 20 Gandolfo.

Allenatore: Ruvo

Arbitro e assistenti: Loiodice di Collegno coadiuvato da Siano e Baruzzo di La Spezia