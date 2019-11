Calcio. Eccellenza: Pietra Ligure - Albenga, la webcronaca

1' Partiti al "Devincenzi": locali in maglia azzurra con banda bianca, pantaloncini blu scuro e calzettoni azzurri. Ospiti con il classico completo bianco con banda trasversale nera.

6' Il primo acuto è dell'Albenga: Costantini dal limite dell'area non trova la porta.

13' Metalla tenta la fortuna da lontano, conclusione deviata dalla difesa in calcio d'angolo.

42' Burdisso di testa su azione d'angolo, il numero 11 non riesce ad inquadrare la porta.

Buon pomeriggio dal " Devincenzi " di Pietra Ligure dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza , tra i padroni di casa di mister Mario Pisano e l' Albenga di Matteo Solari .

Le due squadre giungono all'impegno odierno in maniera differente: il Pietra ha infatti colto nell'ultimo turno la prima vittoria stagionale piegando 2-0 l'Ospedaletti, gli ingauni sono invece reduci dal primo ko stagionale arrivato per mano del Rivasamba (2-1 per i genovesi sette giorni fa sul campo degli albenganesi). Se da una parte, dunque, si va a caccia della continuità, dall'altra l'obiettivo è una pronta reazione.