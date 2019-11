Calcio. Savona, testa solo al campo per archiviare dignitosamente una settimana di caos totale: alle 14.30 il match casalingo con il Borgosesia

Il momento è delicato, dentro e fuori dal campo, ma c'è comunque una cosa che deve essere ben chiara nella mente di giocatori, staff e di quel poco di società che si conosce: onorare e rispettare i colori del Savona.

Lo merita la città, che sportivamente parlando non sta certo attraversando un periodo felice, e lo meritano i tifosi, sempre pronti a seguire la squadra anche nei più improbabili paesini sperduti in mezzo alla Lombardia e alla Toscana.

La sfida in programma questo pomeriggio al "Chittolina" contro il Borgosesia è di quelle ad alto coefficiente di rischio, specie in casa biancoblù: un'eventuale sconfitta darebbe una mazzata forse letale su ogni tipo di ambizione sbandierata in estate da Patrassi, mentre i tre punti restituirebbero un minimo di serenità ad un ambiente già in crisi dopo appena due mesi di campionato.

Per dovere di cronaca è giusto parlare anche di moduli e interpreti, che restano comunque gli ultimi pensieri nella testa dei tifosi: De Paola, dopo i due ko contro Querceta e Bra, cambierà ancora formazione, lanciando probabilmente nella mischia Giorgio Siani, oggetto misterioso che, fino ad oggi, non ha ancora avuto modo di mettersi in luce. In un reparto avanzato dove pullulano solamente seconde punte ed esterni d'attacco (ormai anche i muri sanno che manca un centravanti di peso), il tecnico calabrese cercherà di trovare la giusta ricetta per facilitare la manovra della sua squadra: possibile che Vita venga dirottato nel suo naturale ruolo di esterno, cin Giovannini in veste di rifinitore e pronto a svariare da destra a sinistra.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.