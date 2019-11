Calcio. Seravezza-Vado, rossoblù obbligati a fare punti per risalire in fretta dalle sabbie mobili di una classifica già pericolante

Al "Buon Riposo" di Seravezza per darsi una bella svegliata. Il Vado di Luca Tarabotto scende in campo nel primo pomeriggio con l'obiettivo di abbandonare quell'ultimo posto della classifica che non sta facendo dormire sonni tranquilli in casa rossoblù.

Le sconfitte con Fossano e Verbania hanno ridimensionato parecchio le ambizioni di Alessi e compagni, che sembravano aver intrapreso la strada giusta dopo la vittoria nel derby con il Savona (tra l'altro l'unico successo fin qui ottenuto dalla formazione vadese): obbligatorio quindi iniziare un percorso di veloce risalita, per non compromettere già a novembre l'intera stagione sportiva.

Tarabotto, pur rimarcando le buone prestazioni offerte dalla squadra nelle precedenti uscite, chiede maggiore cinismo e cattiveria sotto porta: possibili quindi diverse novità a livello di modulo e interpreti, con il rientro di Castaldo al centro della difesa. Nel Seravezza di Vangioni, squadra collaudata che sta disputando il suo onesto campionato con una difesa piuttosto solida, spazio al canonico 3-5-2, con Grassi-Frugoli probabile coppia d'attacco.

Livescore della gara sulle pagine di Svsport.it a partire dalle 14.30